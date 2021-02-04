今日內媒報道，近日有小米（1810）用戶在官方社區詢問有關手機無法運行Google應用程式問題，表示所有Google應用程式都無法運行。

小米回覆表示，由於「合規」要求，中國區部分機型將不再提供安裝GMS（Google移動）服務，MIUI國際版不會受到影響，未知是否受到早前被美國政府列入與中國軍方相關的制裁名單影響。

Google移動服務框架是Android生態的重要組成部分，其中包括由Android Market演變而來的官方應用商店Google Play Store、Google Play 安全防護服務都必須預裝Google移動服務框架。

不過由於包含Play Store、搜索等在內的Google服務在中國地區基本無法使用，中國Android手機廠商在中國發售的手機也不再預裝Google移動服務，但一些同時在海外銷售的手機廠商並沒有阻止用戶自行安裝Google移動服務框架。

另外，小米創辦人雷軍昨晚在微博稱「如果小米發布一款萬元的高端手機，你會買嗎？」，並指周日（7日）將披露更多消息。網友對此意見不一，有指「只要物超所值肯定可以買」、「不會…別出了」、「我沒錢」、「小米就是做中低端市場的，萬元？花得起萬元的誰會買小米」。

小米於中午開市後續跌，報27.1元跌6.3%。

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