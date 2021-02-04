一隻GameStop（GME）的股票，在過去數個交易日內，炒過不停，好不熱鬧。基本上，對沖基金借貨沽空，賺到盡就是股價跌到零。GameStop並非特許經營，而是在夕陽的零售電腦遊戲市場佔一席位。此刻，市值64億美元，由於瘋狂投機，看市值和PE Ratio，也是沒有意思，也小心panic sell。

GameStop是否真的需要零售店，這是企業管理層的決定，最終要向股東交代。沒有需求（Demand）的股票，市場只沽，股票可跌到殘。大型對沖基金沽空，一個投資網站發起GameStop「護盤」行動，誰會進入這些retail shop買遊戲軟件？Robinhood免佣經紀行，如對GameStop作出買了後只准沽，也是沒有可能變了「劫貧濟富」，違反定律。有了紮實的監管規則，市場參與者，就有保障; 突然改變交易規則，投資者沒有保障。

市場是零和遊戲，傳統基金的做法又不同，一些在招股書中，會介紹基金的策略：如何揀股，什麼類別，會否善用有正股下，可否作covered call，這些相對保守策略。去到對沖基金，技巧為本的策略，絕對更廣更闊。市場有傳大型對沖基金如Citadel及神人Steven Cohen旗下的Point 72，有着嚴重的GameStop損傷，在沽空的部位上；也有指Cohen的門生，即Melvin Capital的Gabe Plotkin，因GameStop挾淡倉一月份跌了53%，非常恐怖。報道可能標題吸眼球，只是「賬面上」虧損，你永遠不知，直至每月投資報告、年報出來。

一念天堂一念地獄。在絕對回報的領域，散戶捍衛戰，聽一個網絡資訊如Reddit吹呀吹。散戶投資者gang up，希望打倒大戶，尤如世代之爭，「有與無」的大比拼。而使用Robinhood很多可能也是剛出來工作的畢業生，資本有限。投資到大型對沖基金的，可能是輸得起，自身有八至九位數字美元的高資產值人士。對沖基金經理和散戶打仗，也有機構性操盤人，在長短倉參與其中，相對複雜的交易遊戲。

又見到網絡上有傳，偉大祖國有對沖盤手參與這個難得一見的「奇景」，就好像內地人和香港人一樣，瘋狂地關注特朗普及拜登一場民主選舉一樣。內地操盤手今次真的可以真金白銀參與了，旁觀者得啖笑。香港人可能更踏實，ETF分散投資，學足諾貝爾大師Harry Markowitz所講的組合理論一樣，更要四平八穩。

筆者在此領域已超過30年。最珍惜的就是trading memory，每個交易日的脈動、聯儲局決定、債券、指數期貨、股票及期權溢價漲跌，走進最尖端的科技，希望創造alpha，沒有對錯。經驗告訴我們：賠錢通常都是投資部位太重，看錯盤路時，cut loss要冷血，從不猶豫。如香港一樣，投資上護盤，保住條命，才可活下去。在低氣壓下，說聲恭喜，無忘初心。Free Hong Kong！

錢志健

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