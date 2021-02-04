「小小超」李澤楷旗下香港電訊（6823）公佈去年全年業績，純利按年增加2%至53.03億元；每股基本盈利為70.01仙。每單位末期分派40.97仙，升1.5%；連中期息全年共派息71.07仙，升近1%。

不過，全年收入則跌2%至323.89億元，EBITDA總計跌2%至125.27億元，公司指，因為採取了措施提高營運效率，包括將業務程序數碼化和改善線上到線下的營銷渠道，減緩了跌幅。

其中流動通訊業務收益跌8%至77.57億元，主要是由於流動通訊漫遊收益急劇下滑；本地數據服務收益於年內增長6%至82.17億元，當中寬頻網絡收益連續13年錄得增長。期內，流動通訊產品銷售收益跌23%至26.09億元。

Now TV業務由去年第三季開始由電訊盈科（008）轉至香港電訊，業務錄得港幣6.47億元的收益，收益疲弱主要是由於年內大部分時間世界各地的體育賽事暫停，以及酒吧屢次被迫停業。截至去年底，客戶人數為134.8萬。公司表示，Now TV今年有歐洲國家盃的獨家播放權，有望重拾增長勢頭。

後付客戶人數共325.2萬名，和去年同期相若；期末後付客戶的平均消費額（ARPU）為184元，較去年跌8%。

合計全年分派71.07仙，較去年70.38仙升約1%。以今日收市價10.38元計，股息率為6.85%。

許漢卿：疫情打擊漫遊收入

香港電訊董事總經理許漢卿表示，肺炎疫情打擊全球經濟，令流動通訊漫遊收益急劇下滑，不過因市民需要留在家中，衍生家居寬頻服務的需求。另外遙距工作成為新常態，企業需要數碼轉型，亦帶動本地數據服務收益的增長。

許續指，截至去年底5G客戶人數為26萬，現時升至32.9萬，佔後付客戶人數10%，而受惠於客戶升級到5G服務，帶動ARPU增長，抵銷了低消費市場的激烈價格競爭對收益帶來的壓力。

許預期未來仍然不明朗，會致力維持公司現金流；短中期增長視乎5G客戶增長，包括消費者市場，以至公私營機構；長期則要看新業務，如會員獎賞計劃The Club、HKT Financial Services和遙距醫療平台Drgo。

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