市場再有名人沽貨。地產代理透露，由已故澳門第一代賭王傅老榕家族後人持有的西半山寶珊道1號1座高層A室，實用面積2,328方呎，屬於4房間隔，業主去年底以9,500萬元放盤，放盤約兩個月零議價下售出，呎價40,808元。

土地註冊處資料顯示，上址原由傅老榕家族後人包括傅厚達、傅厚為及傅潔珊持有，於2002年以2,512萬元購入，持貨19年賬面獲利6,988萬元，升值近3倍。

寶珊道1號對上一宗成交，已為2018年藝人周星馳前女友于文鳳以7,680萬元沽出1座低層B室，單位實用面積2,075方呎，呎價37,012元。

莫華倫家族沽天璽賺770萬

此外，九龍站天璽彗鑽璽中層E室，實用面積670方呎，兩房間隔，上月登記以2,150萬元售出，呎價3.2萬元。原業主新富豪有限公司，董事包括莫綺文等人，為中國男高音莫華倫家族成員，於2010年以1,380萬元購入，持貨逾10年帳面獲利770萬元或55%。

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