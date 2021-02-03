【本報訊】特首林鄭月娥早前公開表示，「樂見」滙豐在港擴充業務，事實上香港市場亦一直是母公司滙控（005）的「金蛋」。彭博昨引述知情人士報道，集團正考慮將幾名高層由倫敦調回本港或新加坡，以配合進一步拓展未來亞洲業務的策略，當中包括俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett及Georges Elhedery。滙豐發言人對有關查詢不作評論。滙控昨在港收報41.35元，微升0.98%。

報道引述消息稱，部份直接向行政總裁祈耀年滙報的集團高管，可能會被調回亞洲，以便更多決策階層集中在盈利來源最大的亞洲時區運作，因區內特別是中國市場，在當前全球低息環境及歐美經濟疲弱下，屬大量資金流向的據點。

成立大灣區業務部

滙豐日前便宣佈，成立粵港澳大灣區業務部，並任命陳慶耀為該部門總經理，負責管理及推動該行在大灣區業務。去年因華為「太子女」孟晚舟被捕而捲入中美政治漩渦的滙控，其後多番向中國示好並承諾加大投資；去年10月時任中國駐英大使劉曉明，在社交賬戶亦「Hashtag」滙豐，似向集團釋出善意。

祈耀年早前被英國國會傳召，質詢該行凍結香港民主派人士戶口一事，林鄭隨後接受外電訪問對祈表示支持，稱樂見滙豐在港擴充業務，又指中國或不會對為了遵從美國制裁法規的銀行採取行動。