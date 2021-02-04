強積金公司陸續推出退休後投資產品，中銀國際英國保誠資產管理行政總裁李銳良指，今年為中銀保誠強積金業務20周年，公司會繼續豐富強積金產品種類，包括退休後投資及A股投資產品，又透露目前已有產品正受監管機構審批，期望可在今年上半年推出市場。此前，宏利於去年9月推出首隻強積金退休收益基金。

保誠行政總裁容佳明則指，未來會繼續運用科技和理財顧問網絡的優勢，為強積金成員提供更方便有效的服務，公司亦會持續擴大持牌強積金營業員的人數，加強市場發展，包括於手機應用程式Pulse上增設強積金追蹤功能，可供查閱基金結餘和單位價格，以及追蹤交易和供款紀錄。

中銀保誠調查顯示，港人於新型肺炎期間更積極管理強積金，有85%受訪者表示他們清楚所有強積金帳戶的投資組合和累積權益總額，接近一半（48%）受訪者曾於年內查閱強積金帳戶結餘四次或以上，約五分一（19%）受訪者於去年甚至查閱超過十次。

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