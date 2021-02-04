內地半導體國家隊紫光集團早前債務違約，因未能按期償還2028年到期的2億美元債務利息，遭花旗國際入稟追討。文件顯示，花旗國際昨日向高等法院提交入稟狀，要求紫光集團及附屬紫光芯盛就該債務償還所有本金、利息及相關開支。

花旗銀行表示，按照受託人協議，紫光須就一筆2028年到期、年利率為6.5％的2億美元債，於每年1月及7月支付利息，惟紫光自去年12月起宣告多項債務違約，以及未能償付多項債務本息，包括該筆2億美元債的利息，故要求紫光立即到期應付該債務，並償還本金、拖欠利息及就違約造成的所有損失。

紫光債務問題持續惡化，集團昨日宣佈，旗下紫光芯盛由於流動資金緊張，於到期日未能支付債務本息，包括於2021年1月到期的10.5億美元債，未能償還本息10.72億美元；2023年1月到期的7.5億美元債，未能償還利息2,016萬美元；以及2028年到期的2億美元債，未能償還利息650萬美元。紫光發行三項美元債擔保方均為紫光集團，觸發其發行的20億美元的交叉違約。

截至2021年2月1日止，紫光集團已構成債務違約金額21.11億元人民幣，旗下紫光國際控股構成債務違約金額4.63億元人民幣，旗下紫光芯盛構成債務違約金額10.98億美元，合計金額達約116億港元。

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