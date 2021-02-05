挾淡倉熱潮已過，GameStop（GME）股價繼續大幅下跌，昨日下跌42%，至53.5美元。市後交易再跌6.4%，報50.1美元，較上周三市前交易創下的514.99美元高位，短短幾日已跌逾九成，短時間內跌幅不遜於「微信女」。

根據S3 Partners數據，GameStop的淡倉由周三的2639萬股再微降至2586萬股，沽空者年初至今的賬面損失減至88.3億美元。

有網友分享了牛牛圈上的截圖，有投資者因GME錄得約6.18萬美元的賬面虧損，買入GME的成本價為346.9183美元，於富途牛牛的app打上「生無可戀」的字眼；另一張截圖顯示買入GME的成本價為288.87美元，賬面虧損82.61%，並打上「鬼知道我經歷了什麼！」字眼。

麵咪媽曲線勉勵輸錢網友

連登財經台紅人、患上癌症的「麵咪媽」亦開帖，標題打上「見到買gme輸到想死個班垃圾真係好X想笑 嘰嘰！！！」，內文實質勉勵輸錢的網友，曲線揶揄自己「買乜輸乜」、患上末期癌症、每日過生不如死的生活，仍每日笑笑口咁講「輕鬆啦easy」，希望藉此對輸錢網友表示支持，言論換來網友們的激讚。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！