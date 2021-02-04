【本報訊】遭美國制裁的中芯國際（981），昨公佈去年第四季業績，多項財務指標雖創歷史新高，但由於晶圓付運量減少和產品組合變動，按季營業額下跌，盈利則僅可輕微增長，不過今年預期仍樂觀。

上季盈利增0.3%

按國際財務報告準則計算，第四季營業額為9.81億（美元．下同），按年升16.9%，按季跌9.4%，而股東應佔溢利則為2.57億元，按年增長近1.9倍，但按季增長僅0.3%。截至去年全年，中芯全年營業額39.07億元，按年上升25.4%，股東應佔溢利為7.16億美元，較前年增2.05倍。

集團指出，今年因被美國政府列入實體清單，公司在採購美國相關產品或技術時受到限制，但仍預期今年仍有中到高個位數成長，毛利率目標為10%至20%的中部。至於首季收入預期按季增加7%至9%；毛利率介乎17%至19%。

中芯聯合首席執行官趙海軍指，目前晶圓代工行業產能緊張，特別是對成熟制程的需求依然強勁，預計公司成熟產能將持續滿載，預計今年資本開支為43億元，其中大部份用於成熟工藝的擴產，小部份用於先進工藝，北京新合資項目等。

此外，中芯昨宣佈委任復旦大學擔任教授、於半導體行業有33年經驗的劉明為第三類獨立非執行董事及戰略委員會成員。