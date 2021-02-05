快手（1024）全城狂熱，繼昨日有券商暗盤當機後，今日竟然有銀行在新股退款時，意外退還額外資金給客人，令他們有筆短暫橫財。

本報收到讀者投訴，指今日花旗退還雙倍錢予抽快手的客人。另外fb專頁「紅磡索螺絲」指出，「有銀行連續退咗2次錢畀我，仲要有3個鐘時間係用得筆錢。」根據其張貼與花旗銀行App界面一致的圖顯示，銀行曾兩度退還約58萬元給他，即總共116萬元。另外fb亦有不少人張貼出無故獲得200萬元的橫財。

不過這些資金及後被銀行收回，紀錄顯示為「Correction」，惟據了解有客人將資金即時提走。

花旗銀行發言人指出，注意到退還額外資金予有抽快手的客人，已經採取適當措施修正，就引起不便致歉，並強調這是個別事故。

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