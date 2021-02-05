貝康醫療（2170）公佈招股結果，其招股價以27.36元上限定價，公開發售超購約402倍，合接獲26.4萬份申請。一手中籤率10%，認購10萬股、接近甲組尾才能穩獲一手，至於頭槌飛各認購333.35萬股，80份申請中，每份可獲1.65萬股。

蘇州貝康醫療每手入場費13,817.85元，是次共發行6,666.7萬股H股，一手500股，集資18.2億元，中信里昂為獨家保薦人。

貝康醫療引入7名基石投資者，合共認購9,000萬美元等值股份，奧博資本（ObiMed）、清池資本、國新國信東吳海外基金各認購2,000萬美元，Affin Hwang Asset Management、WinTwin各認購1,000萬美元，睿遠基金、IvyRock各認購500萬元。

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