據彭博，內地網約車平台滴滴出行旗下的社區團購業務「橙心優選」，正考慮籌資40億美元﹙約310億元﹚，以應付快速增長的業務需求。

彭博引述知情人士透露，滴滴出行計劃為橙心優選融資約30億美元，並打算和顧問合作，尋求外來投資者注資約10億美元。滴滴出行在中國市場擊敗Uber，並已開拓其他業務，如貨運服務、自動駕駛和雲計算等。

知情人士表示，由於計劃尚在初步階段，橙心優選的集資細節，如集資規模，可能仍會改變。滴滴出行發言人表示，對市場揣測不作評論。

滴滴出行估值高達6,240億元 傳年內在港上市

早前有內媒報道，滴滴出行計劃年內在港上市，目標估值介乎600億至800億美元（約4,680億至6,240億港元），目前正與高盛、摩通在內的投行洽談。公司資料顯示，滴滴出行於2012年成立，業務已拓展至亞太地區、拉丁美洲及俄羅斯，用戶逾5.5億，業務包括出租車召車、網約車等。

彭博在上周亦有報導，滴滴出行將完成旗下貨運業務進行的15億美元首輪融資，由於投資者期望中國經濟復甦可以推動貨運業發展，最終融資金額超出原本4億美元的目標，投資者中包括淡馬錫、馬雲旗下的雲鋒基金和IDG資本等。

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