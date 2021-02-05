●《明報》母企世界華文（685）發盈警，預期截至去年底止，首3季虧損介乎340萬（美元，下同）至 370萬元（2636萬港元至2868萬港元），2019年同期盈利880萬美元。第三季度盈利介乎 120萬至 150萬元（930萬港元至1163萬港元），2019年同季盈利為340萬元。集團解釋，冠狀病毒嚴重限制經濟活動，致集團的旅遊業務及廣告收入顯著下降。

同系的萬華媒體（426）亦同發盈警，料首3季度將錄得虧損約1,120萬港元，2019年同期虧損960萬元。期內，共收取香港政府保就業計劃資助720萬港元。

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