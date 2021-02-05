受累電視業務支出、以及地產項目減值撥備，電訊盈科（0008）截至去年12月底止由盈轉虧，虧損為10.2億元，去年賺6.81億元。每股虧損13.22分，末股息每股派23分，全年派32.18分，派息和去年相若。

媒體業務收益按年跌16%至33.69億元，當中免費電視ViuTV收益按年升22%至3.17億元，帶動廣告收益按年升29%。ViuTV全年EBITDA虧損由2.73億元收窄至1.65億元。公司指，選秀節目《全民造星》成為ViuTV的旗艦節目，吸引了眾多廣告客戶及贊助商。此外，男團 MIRROR及ERROR通過 《全民造星》系列引起公眾留意並越來越受歡迎，有助藝人管理業務發展。

OTT服務收益按年升11%至11.87億元，OTT業務EBITDA去年下半年虧損大幅收窄至1.53億元。「黃Viu」收益增長30%，每月活躍月戶達到4,500 萬名，按年升29%。電盈指，用戶活躍程度提升是源於亞洲內容及屢獲嘉許的 Viu Originals。Viu Originals 備受業界認可，使服務從芸芸的串流媒體平台中脫穎而出。

Now TV業務由去年第3季開始由電盈轉至香港電訊（6823）。Now TV截至去年尾收益跌6%，至25.12億元。公司指，由於去年環球體育賽事長期受到疫情的干擾，Now TV 業務受到不利影響。此外，來自餐飲業的需求也因持久的防疫限制而減少。

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