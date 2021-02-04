【本報訊】山頂文輝道9至11號地段將於今日中午截標，市場普遍認為，基於上次鄰近的2至8號地開標結果理想，對9至11號地招標情況同樣樂觀。

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓指，山頂文輝道9至11號地段比上次的規模小四成多，地盤面積約5.45萬方呎，可建樓面面積約14.5萬方呎，投資額較低。華坊估計文輝道第二幅住宅地皮可售63至65億元，每呎樓面地價43,500至44,800元。梁沛泓指，九倉早前已經表示有興趣，料出價會比其他發展商進取，但受惠於政府剛公佈其餘標價，會調低入標價以爭取更高的回報。

萊坊執行董事林浩文則指，山頂未來供應量稀少，現時亦無空置稅，而且樓面面積比分拆前細，估計有5至7個發展商入標，部份中資亦會有興趣，預料每呎樓面地價4.5至4.7萬元，總發展成本約90至100億元，落成後每呎售價8.5萬元起，相信發展商會以「超豪屋仔」為主打，混合分層單位發展。

恆香廠房擬改建安老院舍

另外，有近100年歷史的恆香老餅家，2019年年中就其位於元朗大棠的廠房，向城規會申請改建成安老院舍，涉及320至380張床位。據規劃署最新文件顯示，規劃署不反對相關申請，料將於城規會會議通過。

據規劃署文件顯示，規劃署認為相關改劃，並不完全符合分區規劃的意向，但由於馬田村一帶土地已經足以應付房屋需求，加上區內資助安老院舍並不足夠，因此不反對相關申請。