過去幾年，我的投資手法轉變了很多。其中一樣，是越來越多買ETF，我的美股投資倉位，長期有一半以上的比重是ETF。原因有兩個。第一，買ETF 可以分散風險；第二，很多優質的ETF，升勢都比個股平穩，買入後會我能夠很安心地持有。

以前有一段時間，我都試過買賣中細價股，投資這類股票，風險很高，也許大家也見過它們崩盤的時候，股價可以於15分鐘內跌超過一半。

雖然那時候，我試過年賺超過一倍，但由於擔心風險，我只敢以五位數字的資金作投資，一年賺一倍也只不過是幾萬元的利潤。這種玩法，賺點零用錢是沒有問題的，但當資金到達某一個水平後，就不敢提升注碼，這樣要達至長遠的資產增值目標，很難可以做到。

現在我更會着重揀選一些我會放心大注買入的投資，可能以回報率計，未必非常亮麗，但以實際「落袋」的金額計，卻比以前更多。關於這方面，我想分享以下幾個投資要點。

第一，分散投資。單一股票有機會因個別原因大跌，買入ETF，是最簡單分散投資的方法。第二，只買處上升趨勢的股票，這些股票的質素一般較佳，一旦走勢有變，會很易察覺，要及時離場也較容易。第三，不要過份留意股價的短期升跌。

投資，不是越緊貼價格升跌，就能賺得越多。相反，如果買入的是質素良好的資產，又做好風險管理，只要偶爾望一望股價表現，沒有大問題就可以，反而太常留意股價表現，只會讓你添壓力。懂得與股市保留一點距離，有助提升回報。

最後，最近我正在研究一個新做法，就是以Short Put所賺到的回報，不斷儲入三倍正向納指ETF （TQQQ）。遲些有更深入的研究發現，再和大家分享。

莫家強