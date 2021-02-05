港股周五收市升175點，報29,288點，主板成交2,393億元；港股通南向資金買賣成交632億元，北水淨流入82億元。其中，滬港通昨出現今年首見的淨沽後，今日錄淨流入約29億元，但出手明顯比以前緊絀；深港通則淨流入約53億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，分別是騰訊（700）、中芯（981）及小米（1810），成交介乎87億至139億元。不過，中芯錄淨沽18億元，小米更連續第三日錄淨沽，減倉13億元。其餘活躍股均屬常客，如美團（3690）、中海油（883）、保利協鑫能源（3800）、中移動（941）及港交所（388）等。

淨流入最多股份，股王騰訊獲增倉25億元，中海油及港交所各增約10億元，三大股份已佔總淨流入額超過一半。美團及銀河娛樂（27）亦獲淨流入6億元，隨博彩股大漲，後者股價更飆升6%，股價收報66.7元。

港股通將於下星期一（8日）收爐，即只剩一個交易日，而最近兩日淨流入已回落至百億元以下。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！