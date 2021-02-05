「美版連登」Reddit仔籍Gamestop（GME）夾沽空在華爾街搞了一場大龍鳳後，上周末又傳出他們的行動升級，今次的目標不只是對沖基金，而是華爾街大銀行，至於打擊大行的工具，則是透過夾高白銀價格，究竟白銀的價格跟華爾街大行有何關係？

一向有都市傳說，認為聯儲局最怕黃金和白銀價格爆升，因為這是對美元投下不信任票，聯儲局因而跟大行有秘密協議，要它們出手沽空黃金白銀，壓抑價格，所以大行手握黃金和白銀巨額的未平倉沽盤，如果白銀價格能像GME以百倍上升，華爾街大行便有倒閉的可能。記着，這是都市傳說，事實不得而知。

不過，今次白銀被夾上的事件，Reddit的WallStreetBets群組已公開否認責任，上周末散播消息，鼓動散戶瘋狂買入白銀現貨，令白銀價格飆升一成，應是另有其人。執筆之時，白銀價格已下跌回補周末的上升裂口，究竟長期來說，白銀有沒有投資價值。

其實，白銀價格在周末異動前，已有不少大行看好其走勢，其他，在無限QE資金氾濫的年代，看好白銀不足為奇，而且各國政府支持發展太陽能，而製造太陽能板需要白銀，另外白銀具抗菌功能，疫情下的需求亦有所上升。不過，人類文明數千年歷史，民間蘊藏不少存貨，若工業用白銀出現短缺，可以被迅速彌補，因此銀價就算有上漲空間，也不易像Bitcoin極速急升。短期而言，仍然受制於30美元的雙頂（分別在去年8月和本周一出現），特別美匯指數經多月下跌後，1月份首次上升，不知是否見底，白銀短期要升破並企穩30美元樓上有難度。

王弼

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