去年透過併購特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Company，SPAC）方式上市的網上物業交易平台Opendoor Technologies （NASDAQ：OPEN），獲科網女股神Catherine Wood連番增持，股價潛力究竟有多大？

女股神密密掃貨

Opendoor去年9月與SPAC公司Social Capital Hedosophia進行併購，以類似借殼模式在納斯達克掛牌，隨即獲Catherine Wood旗下Ark Next Generation Internet ETF看中，在市場上不斷吸納。截至今年2月3日止，該基金已持有約424萬股，股份市值相當於1.21億元，在其投資組合當中所佔比重約1.63%。

Opendoor成立於2014年，始創人Eric Wu求學時擅於投資物業錢搵錢，利用大學頒發的2萬元獎學金作首期購買單位，之後將單位內房間出租賺取收入。如事者1間變2間，2間變4間，2005年畢業時已賺到人生第一桶金。Eric創立Opendoor之前，曾經構建不少與物業買賣資訊及租賃有關的平台，如Movity.com及RentAdvisor.com，之後均賣盤套現。

擊中流動性不足痛點

在香港，睇樓相當方便，單日在一個屋苑已經可以參觀十個八個樓盤，兼且過往成交資訊豐富，容易促成交易；美國情況大不同，業主出售物業往往要守候買家出現，遇着急於套現便相當麻煩。

Opendoor正正擊中美國房地產市場流動性不足的痛點，以買家身份iBuyer模式進入市場。業主只須提供物業的相關資料，Opendoor便會即時開價，業主接受的話需額外支付服務費，但費用會較利用中介賣樓平，這亦是Opendoor一個賣點，在網站或應用程式更會幫潛在賣家計可以慳到多少錢。

在交易後Opendoor會將購入物業修葺後再出售。因此，用戶除了可經Opendoor賣樓，亦可以買樓，Opendoor並且有提供按揭融資服務。

Opendoor模式快速被投資者接受及股價能夠飈升，原因之一是有上市公司如Zillow （NYSE：Z） （NYSE：ZG）及Redfin （NASDAQ：RDFN）都有提供iBuying服務，但Opendoor專注這個領域。順帶一提Zillow及Redfin的股價表現同樣也很強勁。

快買快賣 促交投量

Opendoor目前在美國21個城市提供iBuying服務，主要為二線城市，主因較受千禧一族歡迎。成立以來已為8萬名業主提供服務，單計2019年，售出物業數目18,799個；2017至19年期間，複合年均增速達145%。收入亦以高速增長，同期複合年均增長率159%，2019年達47.4億美元。

雖然去年受到疫情拖累，首三季收入按年減少33%，至23.34億美元；毛利亦收窄20.1%，至1.81億美元；但同期經營虧損顯著收窄至1.19億美元，減幅34.6%。

結語：網上物業市場潛力優厚

管理層已明言，2023年之前都不會錄得盈利，但會繼續擴張版圖，並且將業務伸延至按揭市場。

美國零售行業的網上佔比約14%；相反，涉及金額規模更大的物業市場，網上佔比不足1%，顯示市場仍處發展初階，足見空間龐大。假以時日，Opendoor業務相信會越做越大，亦可能再擴展至其他相關服務。

梁耀康

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