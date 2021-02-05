本報早前報道，有市民透過銀行轉賬，但收款人名稱及賬戶號碼不符合的情況下，銀行仍然執行收款指示，令用戶錯誤將金額轉賬至另一位不知名用戶的戶口，並揭露此並非個別銀行問題，多間銀行都無核對相關資料便執行收款指示，疑似把關不力，當時業界指銀行有責任改善轉賬時的賬戶核實措施。

富融銀行（Fusion Bank）迅速反應將系統升級，該行在Facebook專頁宣佈，現時任何本地轉賬至該行戶口，不論金額大小，銀行都會為收款人進行雙重核實，包括戶口號碼及姓名，才進行交易，務求提升用戶體驗，致力為客戶提供更安全的銀行服務。該行同時提醒用戶在進行轉賬時應小心核對收款人資料，避免錯誤轉賬。

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