新盤市況升溫，帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天過去一周連環推4張價單，折實平均呎價1.52萬元，今年開售新盤中最平。落實明日早上開售281伙，發展商指，項目連日累收4,025票，而中介人佔32票，超額認購逾13倍。

帝御．嵐天開售的281伙來自首4張價單，佔全盤557伙的一半數量。折實售價299.9萬元至598.6萬元，呎價13,998至19,135元，折實平均呎價15,215元。以定價計單位市值約13.69億元。

銷售安排顯示，帝御．嵐天將於明日早上9時起，假尖沙嘴號美麗華廣場開售首批281伙。開售分A及B兩組揀樓，A組最少購2伙，最多購4伙；B組則可購1至2伙。

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