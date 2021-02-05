港產服裝品牌bossini（堡獅龍，592）易主變中資半年多宣佈供股，擬每兩股供一股，每股供股價0.36元，較收市價折讓23.4%，淨集資2.94億元。不過，bossini今次供股沒有大股東承諾按比例供股。同時，bossini稱，為配合公司增長及透過供股集資時得享更大彈性，建議增加法定股本10億股，至30億股。若增加法定股本不獲通過，供股將不會進行。

非凡中國或變相平價增持

bossini稱，今次供股以非包銷基準進行，意味若供股認購不足，供股的規模將相應縮減，亦無設最低籌集金額。bossini去年5月以4700萬元賤價賣盤給李寧同系公司非凡中國（8032）持股80%的公司龍躍發展，持股66.54%，成為公司大股東。雖然今次龍躍未有承諾按比例供股，但假若其他股東全數不參與供股，而龍躍又按比例供股，其持股變相增持至接近75%。

bossini稱，供股所得其中1億元用作償還股東貸款，其餘將用作一般營運資金，包括在內地進行擴充的資本開支；提升資訊科技系統；及存貨採購、租賃開支、薪金及薪酬開支，及其他一般及行政開支。

bossini稱，公司曾考慮銀行借貸、配售等其他融資替代方案，但認為銀行借貸附帶利息成本，或需提供抵押，配售則將攤薄股東權益。因此認為現行市況以供股方式集資更具吸引力，有助公司鞏固其營運資金基礎及增強其財務狀況，同時亦使合資格股東能夠維持於公司的股權比例。

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