【本報訊】農曆新年將至，多個發展商為趕及新春賣樓，紛紛加快推盤步伐，令新盤市場引起混戰。華懋集團旗下觀塘安達臣道安峯最新公佈，最快本周六上載樓書，並於周日開價及開放示範單位，料將成為牛年首個開賣新盤，截擊信置（083）近日重推、位處同區市中心的凱滙。

華懋集團銷售部總監吳崇武指，安峯將於本周六上樓書，隨即於周日開價，料同步開放示範單位予公眾參觀及收票。吳崇武續指，項目將成為農曆年首個開賣新盤，而價錢則會參考附近新盤及啟德區項目。

安峯提供334伙，包括38伙一房戶 ，實用面積339至377方呎；166伙兩房戶，實用面積523至650方呎；以及130伙三房單位，實用面積776至907方呎。項目會所命名為「安峯薈」，室內外空間佔地逾3.5萬方呎，備有25米長游泳池、7,700方呎中央草坪及跑步徑、私人宴會廳及天際庭園等設施。

凱滙下周一開賣132伙

至於同區凱滙最新亦上載銷售安排「迎戰」，項目將於周日截票，並於下周一（2月8日）開賣132伙；市場消息指，項目暫收逾38票。另項目將於同日推出72伙單位招標。

凱滙日前上載新一批價單，涉及118伙，整批單位折實平均呎價約22,638元，較項目2018年底開售時，首批平均呎價17,388元貴逾三成。

由帝國集團及香港小輪（050）合作發展、恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天，早前連推多張價單應市，並於日前落實本周六（2月6日）進行首輪銷售。恒地營業（一）部總經理林達民指，截至昨晚，項目暫錄3,851個認購登記，以首輪281伙計，超額認購12.7倍。

林達民續指，將視乎首輪銷售情況，最快下周初加推新一批單位，或盡推項目餘下伙數，並有機會在農曆新年長假期期間，進行次輪銷售。

西貢洋房玥廬1.2億成交

此外，嘉里（683）何文田喇沙利道10號瀚名最新亦加入新盤戰團，並於昨日上載樓書。資料顯示，項目共設73伙，標準戶為一梯六伙，最細單位為面積298方呎的一房戶；另21樓頂層設有一伙四套房大宅，實用面積1,990方呎，連253方呎平台及1,320方呎天台。

多個新盤貨尾續見承接力，據一手成交紀錄冊顯示，華懋西貢洋房項目玥廬連日沽出兩幢大宅，吸金2.28億元。其中最新以1.2億元售出9號屋，實用面積3,986方呎，連花園1,704方呎及天台1,423方呎，呎價30,105元，成交價及呎價均創項目新高。