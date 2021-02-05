港交所（388）公佈，斥資2.1億元人民幣（下同）投資廣州期貨交易所7％股權，是首個境外機構獲准入股內地期貨交易所。港交所指出，此舉突顯了港交所連接中國與世界、支持內地期貨市場進一步國際化的決心。

港交所代理集團行政總裁戴志堅表示﹐榮幸能夠作爲創始股東參與廣期所的建設，「這項投資符合香港交易所立足中國的戰略，為香港交易所攜手內地同業共同推動中國衍生品市場的發展提供了寶貴機遇。」

內媒報道廣期所註冊資本為30億元，註冊地為廣州市南沙區，共引入八名股東，包括證監會管理的四家期貨交易所，以及廣東國資企業、民營企業和境外企業。上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所、中國平安（2318）各佔15%股權，廣東珠江投資控股，及廣州金融控股集團分別佔9％股權，港交所則佔7％股權。

戴志堅續指，作爲大灣區可持續金融的領導者，港交所希望通過支持廣期所的市場化和國際化發展，與廣期所共同推進大灣區綠色低碳市場的發展。

港交所表示，立足中國是該所《戰略規劃2019-2021》的三大主題之一，旨在透過雙向資本流動促進中國內地資本市場的可持續國際化和便利中國內地財富實行多元資產配置。

中國證監會已正式批准設立廣期所。廣期所立足服務實體經濟，服務綠色發展，秉持創新型、市場化和國際化的發展定位，助力粵港澳大灣區和國家「一帶一路」建設。

深交所主板及中小板合併

另外，據《鳳凰網》報道，中證監市場部副主任皮六一批准深交所主板和中小板合併，並稱安排是「兩個統一、四個不變」——即統一業務規則、運行監管模式；保持發行上市條件、投資者門檻、交易機制、證券代碼不變。

中證監指，將指導深交所整合主板與中小板的制度規則，做好監管銜接，對發行上市、市場產品、指數名稱等進行調整，做好技術系統調整測試，確保改革平穩落地。

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