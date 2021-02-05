捲入「王立強共諜案」的中國創新投資（1217）主席向心、龔青夫婦，今日被台北地方法院裁定，自2月13日起，被延長限制出境、出海兩個月。二人委託台灣代表律向台灣高等法院提出抗告，並指出向心父親突然大面積腦梗死、出現睡眠呼吸暫停綜合症、血管性感染及肺部感染等，延長限制令他無法趕往醫院，剝削其基本人權。

二人的抗告理由包括，原裁定沒有依法履行法院審查功能，亦沒有具體說明二人有何犯罪行為。二人較早前呈交的陳述意見狀，已逐段指明檢察官聲請延長理由矛盾、錯誤、缺乏邏輯、推論 跳躍及與經驗法則不符等問題，惟原裁定卻毫無任何處理。

抗告書指出，請求台灣高等法院正視抗告人因遭限制出境、出海而已造成的損害，尤其是向心父親突然大面積腦梗死、出現睡眠呼吸暫停綜合症、血管性感染及肺部感染等情形。原裁定致抗告人連父親病危仍無法即時趕往醫院，並非司法制度所保障之基本人權及公平正義。

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