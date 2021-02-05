多個新盤近期積極推售，惟個別項目再錄撻定，由恒地（012）發展商的大角嘴利奧坊．曦岸，上月底一伙193方呎的開放式戶，以496.62萬元沽出，買家近日撻定，料遭沒收近25萬元定金。

一手成交紀錄冊顯示，大角嘴利奧坊．曦岸2座15樓K室，實用面積193方呎，開放式間隔，上月27日以496.62萬元售出，呎價25,732元，買家當時選用180天即供付款，惟在購入後一周，近日取消交易離場，料遭沒收24.831萬元。

本報統計，本月一手市場暫錄14宗撻定個案，涉及成交額逾1.64億元，殺定金額近2,000萬元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！