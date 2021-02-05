前人大代表梁劉柔芬女兒梁穎宇，獲委任港交所（388）董事會成員，並再度委任席伯倫和姚建華出任該公司董事會成員，任期約2年，由該公司於2021年舉行的股東周年大會完結起生效，直至於2023年舉行的股東周年大會完結為止。

財政司司長陳茂波指，梁穎宇在風險投資市場及企業融資方面擁有豐富經驗。她對新興及創新產業，特別是生物科技及醫療產業發展趨勢的專業知識將有助加強港交所迎合創新產業公司集資需要的能力，並有助港交所推廣香港作為首選集資平台的策略。

港交所主席史美倫表示，梁頴宇在創投基金、創新、生物技術和醫療康健，以至中國內地投資市場等領域均極具識見，有助該所的未來發展。

今年51歲的梁穎宇為著名創投公司啟明合夥人，在多間生物科技公司包括疫苗生產商康希諾（6185）、主打心臟瓣膜產品的啟明（2500）等公司擔任董事，而這些公司在其領域都是龍頭。其丈夫林振宇為證監會非執董，現時為達維律師事務所高級合夥人。

陳茂波續說，政府委任合適人士出任港交所董事會成員可確保維護公眾利益。席伯倫、姚建華和梁穎宇均在金融服務界、商界，以至公共服務方面具備豐富經驗，備受尊重。

港交所董事會成員包括不多於6名由財政司司長委任的董事、不多於6名由股東選出的董事和港交所集團行政總裁。其他由財政司司長委任的現任董事為史美倫、洪丕正和周胡慕芳。

上述委任是根據《證券及期貨條例》作出。該條例連同港交所的組織章程，賦予財政司司長權力，在信納作出有關委任就維護投資大眾的利益或公眾利益而言是適當的，則可委任不超過6人為港交所董事會成員。

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