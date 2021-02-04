恒指在上星期急跌，本星期初急升過後，終於都來到周末了，轉到我頭都暈埋。上日，北水一開波就沽，無辦法啦，趕住提款過年嘛！雖然北水的成交額繼續有600億，但是淨流入激減，由160億變60億足足少了個零，是平倉表現吧？可幸是本地的資金都肯給力，恒指一度跌500點一樣可以拗腰，再證實28900點有支持。

展望下周，由於北水在星期二就要放假了，而且一放就要放到18日初七先至返嚟，一些比較受北水熱捧的股份例如思摩爾（6969）自然要唞唞。不過，唞唞不代表要一直挨沽的，橫行悶局都得嘅啫。至於恒指，我猜都是在28900至29300點之間上上落落，牛皮過年。今日想同大家關注的個股，是內需股來，紙巾中的茅台——維達（3331）是也。

集團在周初公佈了全年的業績，期內純利升64%至18.74億人仔，收入升2%至165億。收入細分的話，紙巾佔八，衛生用品佔二，另外透過電商的銷售錄得29%的增長。由於紙漿成本控制得宜，毛利率大升6.7個百分點至37.7%，靚。績後股價的反應同樣靚，突破之後後抽，將近完成。現價買入的話，目標價睇30元，止蝕價23元，可以長揸。

譚朗蔚

富昌證券聯席董事

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