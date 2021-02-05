山頂文輝道2至8號去年年底，以破住宅呎價紀錄新高售出，市場普遍都看好鄰近的9至11號地。地段本周五截標，記者現場所見，截至中午12時止，市場暫時錄得5份標書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）及嘉華（0173）等，較上次2至8號地截標7份標書少。

嘉華國際香港地產發展及租務尹紫薇指，集團獨資入標，相信始終為罕有山頂豪宅地段，就算短暫疫情因素，通關後市況都會好轉。

山頂文輝道9至11號地段比上次的規模小四成多，地盤面積約5.45萬方呎，可建樓面面積約14.5萬方呎。市場估值63至75.4億元，每呎樓面地價4.35萬至5.2萬元。根據賣地章程，發展商可申請契約修訂，與將兩個地盤康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協同效應。

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