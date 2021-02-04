【本報訊】疫情顛覆打工仔上班模式以至企業營商策略，尤其一向駐紮中環甲級商廈捱貴租的國際金融機構，亦紛紛縮減租賃空間以削減成本開支。有報道引述消息說，繼早前法巴棄租國金中心二期樓面後，去年底已宣佈將在家工作（WFH）政策恒常化的渣打集團（2888），原本在中環渣打銀行大廈租用逾15層樓層，現計劃約滿後棄租其中8層，換言之即減半在該廈租用面積，但渣打香港總部會繼續留在現址。

渣打集團近日重塑品牌，對於局部棄租報道，渣打銀行發言人拒絕置評。而毗鄰滙豐總行、位於中環核心商業區的渣打銀行大廈，現由恒隆地產（101）持有，市場估計，該廈市值呎租約100元。恒隆回應指，不便透露與個別租戶的租賃安排，惟渣打仍是該廈的最大租戶，集團會按一貫做法與租戶商討續租事宜。

擬出租觀塘辦事處樓層

《經濟日報》昨引述消息報道，渣打有意放棄目前在渣打銀行大廈租用的其中8層樓面，有關租約分別於今年10月及明年4月屆滿，按每層樓面約7,500平方呎估計，渣打棄租共約6萬平方呎。彭博亦引述文件稱，該行正計劃棄租中環總行8個樓層，又指渣打打算出租旗下觀塘辦事處的3個樓層。

渣打在港現時有兩大營運據點，包括在中環租賃渣打銀行大廈，以及使用位於觀塘創紀之城1期的自置物業——渣打中心共20層樓層，該行零售銀行、營運及中後台支援均駐紮觀塘，而中環則是渣打香港的總部所在。

據了解，渣打在中環現址共租用逾15層樓層，因為WFH政策發展，行方研究縮減原來樓層數目，但香港總部日後仍會留在中環現址，有關考慮與本港政治社會環境無關。

去年宣佈推WFH恒常化

去年11月渣打集團宣佈，今年起分階段實行WFH模式恒常化，按照計劃，包括本港、英國、新加坡、中國及印度等9個市場會率先開始，料參與首階段WHF的員工佔比約54%（4.6萬名員工）。集團預計到2023年前第三階段完成時，約55個市場及7.5萬名員工（佔比九成），可採取此混合模式工作。

當時市場已分析，此舉可節省公司營運開支，減少自用樓面面積或租賃空間。截至去年6月底，渣打全球員工總數約8.54萬人，本港約6,000人。渣打昨在港收報47.2元，跌1.8%。

近期接連有外資銀行或投行，退租中環頂尖商廈，其中較受矚目的有法巴。上月底外電報道，該行落實放棄租賃國金中心二期59樓全層，相關業主亦以每方呎160元放租，但法巴仍會保留在該廈其餘樓層的辦公面積；該行解釋因肺炎疫情影響，趁機加強風險管理及轉向更靈活工作安排。