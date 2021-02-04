【本報訊】新股市場一片車水馬龍，中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康（6606）今起招股，計劃發售7,659.8萬股，招股價介乎22.7元至26.66元；一手500股，入場費為13,464.33元。集資最多20.42億元，當中40%將用於開發提供資金。該股預計本月18日掛牌，聯席保薦人為高盛及瑞銀。

諾輝引入16名「星級」基石投資者，合共認購1.24億美元（約9.7億港元），相當於集資額約55.29%；陣容包括景順、清池資本、博裕資本等。公司首席財務官及聯席公司秘書高煜表示，有信心其腸癌症早期篩查於未來5年不會有競爭對手，市佔率可達100%。

獨立股評人聶振邦表示，諾輝在近期新股呼聲高，加上「快手（1024）資金回籠，預計大量資金流入。」公司業務覆蓋早期癌症、基因檢測方面，相對上有魅力。不過他提醒，諾輝未有盈利基礎，去年上半年虧損擴大至5.52億元人民幣，料上市初期主要由股份供求因素推動股價表現，而業績影響微。

由雅各臣（2633）分拆、今日掛牌的健倍苗苗（2161），在輝立暗盤收升14.2%至1.37元，一手賬面賺340元。

傳貝康場外價升155%

今日有暗盤交易的貝康（2170）擬以招股上限27.36元定價，據《東方財富網》引述市場消息指，貝康機構投資者場外暗盤價以70元成交，較招股價高出155%；不過報道未有列出市場消息來源、機構投資者名稱、相關成交紀錄等。