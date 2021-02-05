踏入2021年，迎來不少令人振奮的消息，新冠肺炎疫苗接種分配傳出喜訊、聯儲局推出寬鬆政策，加上財政刺激措施利好，以及今年第一季盈利前景可望優於去年同期的偏低基數，令市場的風險胃納持續上升。在各資產類別回升幅度優於宏觀經濟狀況下，更加要作出特定的短期策略性調整，以捕捉投資機遇。目前我們側重於可受惠於經濟持續復蘇的行業，並加入個別估值偏低的周期性股份。

我們注意到若各地政府加推刺激經濟措施，以及重啓經濟活動，可能觸發新一輪的資產調配潮，促使資金從增長股，轉投價值和周期股。價值型行業的估值或許相對便宜，我們的憂慮是此行業除了便宜便沒有其他相對優勢，故此，適當地持倉目前仍是合適的做法。雖然在短期內，部份周期性及價值主導市場例如歐洲及日本頗值得關注，但增長股仍受惠於低息環境，投資者可繼續偏好。

從多元資產的角度而言，我們看好新興市場股票和固定收益。政府持續推行寬鬆的貨幣政策，環球周期性復蘇更趨同步，加上美元貶值，應有助新興市場股市維持強勁的增長水平和具吸引力的長期估值。疫苗將有助拉丁美洲、印尼和印度扭轉經濟形勢。然而，醫療解決方案難以衍生出穩健和迅速的經濟解決方案。財政刺激措施應不足以支持經濟迅速復蘇，因為增長率很可能推遲至2022年才可重返疫前水平。儘管如此，從相對策略的基礎來看，預計新興市場股票和固定收益的回報高於已發展市場。

綜觀新興市場，我們認為亞洲較具吸引力，因為區內經濟相對拉丁美洲和新興歐洲國家穩健。亞洲經濟的起步點高於其他廣泛新興市場，因此有較大機會推行定向刺激經濟措施和放寬信貸標準。美國方面，由於估值偏高和美元貶值，我們對美國股票持較中性的長期觀點。

隨着投資者更迫切需要追求收益，我們認為最吸引的投資機遇須在主權債券領域之外尋找，因而持續偏重投資級別的環球信貸和高收益債券。能源及康健護理業一直在我們的監察範圍之內，預料該領域可望於未來5年提供充份的升值空間。

潘樂勤

宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理及資產配置主管

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