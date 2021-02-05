股市上揚，樓市買賣氣氛亦受帶動，代理表示，荃灣區今年以已錄得約220宗二手成交，其中，海濱花園業主輕微劈價20萬元以652萬元沽出3房單位。

中原地產凌活忠表示，海濱花園2月暫錄約兩宗成交，其中，5座中層F室，實用面積497方呎，三房間隔，望園景，減價20萬元以652萬元沽出，實用呎價13,119元。

凌活忠指，原業主於2012年9月以328萬元購入單位，持貨8年多，帳面賺324萬元，升值99%。今年以來 區內二手已錄220宗二手成交。

另外，元朗爾巒錄得4房大戶逾千萬元成交。中原地產王勤學表示，樓市交投暢旺，換樓鏈啟動，爾巒剛錄得一宗逾千萬元的四房特色單位成交。成交位於菲利提諾大道1座低層，實用面積827平方呎，四房套房間隔，附連約171呎大平台，叫價1150萬元，議價後以1068萬元成交，折合實用呎價12914元。

王勤學指，買家為區內換樓客，鍾情爾巒屬低密度屋苑，環境清靜舒適，最終購入上述四房特色戶作新居，提升生活質素。原業主則於2014年3月以924萬元一手購入單位，持貨近7年轉售，帳面獲利144萬元，單位升值約16%。

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