過去幾年，我的投資手法轉變了很多。其中一樣，是我越來越多買ETF。我自己的美股投資倉位，長期有一半以上的比重，都是ETF。至於我這樣做的原因，有兩個。第一，買ETF 可以分散風險；第二，很多優質的ETF，升勢都比個股平穩，買入後會我能夠很安心地持有。而做投資，我覺得一定要有這種安心的感覺，回報才會好，以下我想分享一個自己的投資經驗。

以前有一段時間，我都試過買賣中細價股。但我亦知道投資於這類股票，風險很高。也許大家也見過它們崩盤的時候，股價可以於15分鐘內，下跌超過一半。

雖然那時候，我的投資成績以回報率計也不算失禮，試過年賺超過一倍，但由於我會擔心風險，所以我只敢投放五位數字的資金作投資。五位數字，一年能賺一倍，實際上也只不過是幾萬元的利潤，並非甚麼大數。而這就是我當時在問題上，面對的最大問題。

因為我只單純地追逐高回報率，而揀選了我根本不信任的投資。這種玩法，賺點零用錢是沒有問題的，但當資金到達了某一個水平以後，你就不會再敢提升注碼，這樣要達至長遠的資產增值目標，很難可以做到。

反而，現在我更會着重揀選一些我會放心大注買入的投資。可能以回報率計，未必非常亮麗，但以實際「落袋」的金額計，卻比以前更多。而關於這方面，我想分享以下幾個投資要點。

第一，要分散投資。單一股票，有機會因個別原因大跌，分散投資，就可以令風險減低。而買入ETF，是最簡單分散投資的方法。第二，只買處上升趨勢的股票。除了這些股票的質素一般較佳之外，長期穩步上升的股票，一旦走勢有變，我們會很易就能察覺，要及時離場也會較容易。第三，不是過份留意股價的短期升跌。

投資，並不是越緊貼價格升跌，就能賺得越多。相反，如果你知道自己買入的是質素良好的資產，又做好了風險管理，那其實只要偶爾望一望股價表現，知道沒有大問題就已經可以，太常留意股價表現，只會讓你圖添壓力。有朋友曾反映自己很難長期持有股票，也是因為這個原因。如果你也有這樣的問題，懂得與股市保留一點距離，反而會有助你提升投資回報。

最後，最近我正在研究一個新做法，就是以Short Put所賺到的回報，不斷儲入三倍正向納指ETF（Ticker：TQQQ）。遲些有更深入的研究發現，再和大家分享。

莫家強

富昌金融集團經紀業務部副總裁

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

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