《路透》昨引述消息人士指出，螞蟻或會分拆其消費信貸數據業務，作為對監管機構讓步。無獨有偶，今日人行發佈文章稱，應將大型互聯網平台數據納入宏觀審慎管理，按照公共產品提供者實施相應監管；建議將有影響力的大型互聯網平台的壟斷訊息予以整合，有序納入徵信服務和徵信監管，變數據壟斷為數據依法共享。

人行以「金融消費權益保護局課題組」的署名論文表示，建議依法將大型互聯網平台的金融業務全面納入監管，增強業務訊息披露全面性和透明度，有效控制共債風險。建議進一步拓寬金融信用訊息基礎數據庫接入機構範圍，將全部從事放貸業務的機構接入數據庫，全量報送借貸業務數據。

文章稱，大型互聯網平台消費者金融訊息保護總體狀況不容樂觀，尤其是某些頭部互聯網平台在格式條款、訊息收集和使用、營銷宣傳方面存在一些問題和爭議。要高度警惕大型互聯網平台過度逐利行為，尤其要注意其對低淨值人群過度負債的誘惑，以及就此引發的風險。

昨日《路透》引述消息人士指出，螞蟻或會剝離其消費信貸數據業務，作為對監管機構讓步；並引述兩名消息人士指出，隨着螞蟻將消費者數據業務剝離，及轉型成為金融控股公司，並有望在2年內上市。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！