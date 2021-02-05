中芯（981）今舉行業績電話會議，有分析員問到受到美國制裁後對定單的影響，聯合執行官趙海軍表示，過去半年一直向市場更新公司的情況，一直與客戶溝通，有部份客戶表示擔心，但由於現時全世界晶片產業鏈都十分緊張，客戶亦無法立即更換供應商，「未有客戶決心離開」。他強調，現時公司策略是保證長期客戶的需求，但現時除了剛安裝好的產能外，所有成熟工藝都是滿載。

中芯現報25.25元，跌7.5%。

趙海軍透露，公司今年的12英寸月產能將擴充至1萬，8英寸的月產能將擴充至不少於4.5萬。不過，由於整體擴產將在下半年完成，因此擴產不會對營收帶來顯著增長。

今年收入目標僅個位數增長

有分析員提到，該產量似乎用不到今年43億美元的資本開支，趙海軍解釋當中涉及工程調試及設備做成開支及產能的差異，亦提到由於公司面對國際環境下，時間會更長一點。而公司全年收入目標為中到高個位數增長，問到是否過於保守，管理層指至2月部份設備仍未到，料到6月才能集齊，出片要到8月，而其他公司成長非常快，因沒有遇到審查過程。今年首季已恢復到10億美元以上收入，與去年第三季差不多。

會上亦有分析員提到近月半導體代工廠商均加價，趙海軍指現時行情轉變，予產品很大的溢價空間，中芯就加價的事跟客戶商量，以雙贏的方法來做，但已簽定的約會完全尊重。

與美國新政府「還在交流中」

早前市傳中芯獲得美國商務部許可，可採購成熟製程相關材料及設備，後證實消息不實，問到公司短期內拿到美國許可機會有多大，趙海軍解釋，過去20年與美國供應商一直緊密合作，包括材料、設備、軟件等，現時禁令是材料來自美國就要申請許可，「公司毫不耽擱去做申請，跟供應商一起努力去做」。

提到供應會否中斷，趙指公司一直做滾動預測（Rolling Forecast），務求做到3個月內不會中斷，對配件是6個月內不會中斷。而拜登剛接任美國總統，中芯指：「我們都是努力去跟供應商、律師做交流，現時美國新政府剛上任，現時還在交流之中，不便跟大家講。」

中芯昨日公佈，截至去年12月底止，全年收入39.07億美元，升25.4%，賺7.16億美元（約55.8億港元），升204.9%。但第四季收入、毛利等明顯不及上季，其中14/28納米收入按季跌9.6個百份點至5%，料與去年華為麒麟晶片正式斷供有關。值得一提，第四季政府項目資金高達1.25億美元，佔收入12.7%。

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