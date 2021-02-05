●電能實業（006）稱，與長江基建（1038）合資收購加拿大英屬哥倫比亞省Okanagan地區，包括Pennask Wind Farm及Shinish Creek Wind Farm兩個風電場。

收購事項之估計交易費用，以7,000萬加元（相當於約4.2億港元）為限，集團稱，長江基建及電能實業於澳洲、歐洲、中國及英國具備豐富的可再生能源投資經驗，Okanagan Wind是長江基建及電能實業於加拿大首個可再生能源項目， 將進一步擴充長江基建及電能實業的環球可再生能源組合。

●永利澳門（1128）至12月季度收入為4.03億美元（下同），按年跌63.8%，盈轉虧1.44億元。

●中國金茂（817）1月得簽約銷售金額為201億元人民幣，按年升0.6%，簽約銷售建築面積約141.4萬平方米。

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