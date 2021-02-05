《日經新聞》引述一家供應商管理曾稱，蘋果公司正在與至少6家汽車製造商就電動車開發進行磋商。據悉蘋果正在試探日本汽車製造商等公司的意向，目前尚不清楚蘋果是否會選擇韓國起亞汽車進行電動車開發，蘋果正處於「磋商階段」。

報道指，當被問及蘋果是否聯繫過時，本田和馬自達均表示無法發表評論，而三菱汽車則表示蘋果未與之聯繫，日產汽車拒絕置評。

早前有報道指，蘋果將投資36億美元於韓國起亞汽車，以合作生產電動車，消息刺激起亞汽車股價大漲。

電動車概念股今早股價仍受壓，比亞迪（1211）跌2.8%，報248元；吉利（175）跌3.3%，報27.85元。

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