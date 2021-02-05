據內媒《cnTech Post》，早前涉及財務造假的瑞幸（美： LKNCY），根據紐約《美國破產法》第15章申請破產保護。

瑞幸咖啡於1月18日宣佈，將立即重啟其零售合作夥伴招聘計劃，並開放特許經營申請。

瑞幸不向合作夥伴收取特許經營費，但加盟商需要向其提供35萬至37萬元（人民幣、下同）的前期投資費，其中包括11萬至13萬元的裝修費用，約19萬元的生產設備以及5萬元的按金。

瑞幸在海南成立了一間新技術公司，註冊資本為1,000萬元。

據天眼查，該公司的法人為瑞幸主席兼行政總裁郭謹一，業務包括食品業務，食品線上銷售，餐飲服務，軟硬件和輔助設備批發，版權代理，技術服務，技術開發，技術諮詢。

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