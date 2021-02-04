經常聽到市民說抽中居屋好像「中頭獎」，真係無講錯。80後港男David以白表單身人士資格抽中東涌新居屋裕泰苑一個283方呎單位，價錢僅142萬元，係咪一分錢一分貨？居屋距離港鐵東涌站逾15分鐘步程，遲兩個月才交樓，David好擔心，事關收樓前睇到資深驗樓師賴達明「明哥」驗收這個屋苑另一個單位僅獲33分。今次《蘋果驗樓》搵明哥出手，先睇瓷磚全屋僅4塊空心磚，數量破紀錄新低，令David初時滿希望，但當明哥檢查牆身後就感到失望。明哥敲牆，對正床位一處牆身批盪，越敲越得人驚，先現裂紋，繼而露罅，最終量度空心批盪長逾1米。如不鏟底重鋪，日後認真「中頭獎」。

David是屯門人，往英國留學後回流香港搵到份好工，月薪3萬多元，2017年裸辭後前往澳洲Working Hoilday體驗人生。身在澳洲，政府以市價52折推售新居屋，「我阿媽叫我抽嘅，冇呀，香港置業好難，同埋我哋冇父幹，惟有抽居屋，首期低，成層樓自己應付到，始終為咗將來着想……本住平常心心態，無話特別想要，中咗其實好開心，因為都係白表單人。因為未試過中六合彩，未試過中任何獎，中咗呢度係好大嘅禮物。」當期居屋有3個選址，合共4,431伙，市價52折發售，接獲27.2萬份申請，超額認購逾60倍，白表方面約106人爭1個單位。

他2019年2月回香港，雖然發生社會運動，但他媽媽跟他說：「唔好放棄，因為白表抽中係千載難逢機會，買咗好過乜都冇。」最終他以約142萬元買入裕泰苑一個中層單位，實用面積283方呎，向銀行借錢110萬元，支付兩成多首期，即約32萬元，息率2.5厘，分20年，月供5,800元。樓書列明關鍵日期是去年10月，但他等到今年1月才收到樓，看見明哥驗收屋苑一個單位僅33分，他就好擔心。

東涌裕泰苑兩座共1,226伙，實用面積278至572方呎，售價118萬至313.8萬元。由港鐵東涌站步行而至約15分鐘，鄰近北大嶼山醫院。跟新居屋交樓標準一樣，沒有間出房間，全屋不鋪設地板，沒有裝置浴櫃、廚櫃及假天花，因此這些工種都沒有納入驗收範圍及計算分數。廚房廁所都會鋪設簡單的白色瓷磚，惟過往驗收新居屋，空心磚問題嚴重，閒閒地都十塊八塊。不過今次明哥檢查這個單位的廚房及廁所分別只有2塊空心磚，全屋僅4塊空心磚，明哥感愕然，其後說：「算係破紀錄地少（空心磚）！」正想打開廁所門之際，廁所門鉸位傳出像鬼屋開門的嘰嘰嘎嘎聲，明哥指，廁所門的3個門鉸都已生鏽，「反映係劣質不鏽鋼，唔襟用，好快要換。」他補充，企缸水龍頭未扭實導致輕微滲水。

全屋牆身油漆手工差，各種油漆的缺點近乎齊全，包括不平滑、大肚、波浪、掃痕、刮花、沙眼、眼淚等等。明哥一邊貼黃色紙仔，一邊輕輕敲打牆身檢查批盪有無空心，敲到客廳近窗戶位置就出事了！牆身表面即場裂開，裂紋隨即伸延，輕輕再敲，裂開露罅，明哥直指：「凹咗落去呀！如果批盪開裂超過20厘米，基本上有機會成塊批盪跌落嚟……凹得好犀利，係成塊凹咗落去。啱啱就係床頭位。」批盪空心面積長超過1米、闊約6吋。明哥評分，單位的批盪、油漆、門等工種評為零分，總評分43分。

睇完明哥驗樓，David表示：「預咗質素係差少少。其實有個單位已經心滿意足，白表嚟講，抽到呢度都算開心。百零萬算係咁，唔會太高期望。」

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