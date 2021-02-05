儘管肺炎疫情揮之不去，惟股樓市場氣氛再度高漲，本周反映樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)報報176.21點，按周升0.67%，連同其他共七大指數齊報升，反映今年1月中旬二手交投開始轉旺市況，市場醞釀上升動力。

踏入2021年，樓市買賣氣氛走出淡靜局面，主要十大屋苑1月已錄得370宗成交，創下6年半新高，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL七大指數齊升，主要反映1月中旬二手交投開始轉旺的市況。

中原城市領先指數CCL報176.21點，按周升0.67%。而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.92點，按周升0.75%。物業類別中，CCL大型單位報175.93點，按周升0.87%，比CCL中小型單位報176.27點，按周升0.63%大。有大型單位帶動領先上升趨勢。

CCL八大指數，本周七升一跌，近6周出現3次，該行指出，樓價正累積力量突破上升。當中，四大整體指數今周齊升，兼結束連續3周齊跌，出現回升訊號。隨著成交量持續上升，新春旺市提早出現，相信樓價將展開升浪，升勢反覆但趨向穩定。

由於一月份用家搶先吸納平價盤，以致樓價短暫回軟，四大整體指數齊跌3周。今周指數齊升，反映市場上筍盤被消耗，料樓價將反覆向上。

美聯布少明：購買力呈「井噴式」釋放 小陽春或延續整個首季

雖然臨近農曆新年，惟買墳氣氛未阻市民置業意欲。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤市場持續活躍，2月份多個全新盤蓄勢待發，本周末更有焦點項目推售。而新盤熱賣未有對二手造成太大的壓力，相反，吸引購買力呈「井噴式」釋放，本周二手預約睇樓量連續6個周末錄得升幅，未見因將近春節而放緩入市腳步。布少明預期，新春期間或再有新盤推售，料首季樓市氣氛持續高溫，預計一及二手成交皆有機會保持暢旺，樓市小陽春或延續整個首季。

雖然臨近農曆新年，惟買墳氣氛未阻市民置業意欲。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤市場持續活躍，2月份多個全新盤蓄勢待發，本周末更有焦點項目推售。而新盤熱賣未有對二手造成太大的壓力，相反，吸引購買力呈「井噴式」釋放，本周二手預約睇樓量連續6個周末錄得升幅，未見因將近春節而放緩入市腳步。布少明預期，新春期間或再有新盤推售，料首季樓市氣氛持續高溫，預計一及二手成交皆有機會保持暢旺，樓市小陽春或延續整個首季。

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