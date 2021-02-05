人行行長易綱、中銀保監主席郭樹清、中證監主席易會滿、外管局局長潘功勝、金管局總裁余偉文、證監會主席雷添良、澳門金管局主席陳守信簽署《關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點的諒解備忘錄》。各方同意在各自職責範圍內對粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點進行監管並相互配合。

備忘錄內容涉及監管信息交流、執法合作、投資者保護、聯絡協商機制等方面。市場預期，各方簽署備忘錄，意味距離推出「跨境理財通」又近一步。

備忘錄的簽署對落實建設粵港澳大灣區的戰略部署、加強「跨境理財通」業務試點監管合作、深化粵港澳金融合作具有重要意義。金管局指出，將繼續與相關機構積極推進「跨境理財通」的各項準備工作，並與業界保持溝通，爭取盡快啟動。

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