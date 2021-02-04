【本報訊】市場再有名人沽貨。九龍站天璽彗鑽璽中層E室，實用面積670方呎，兩房間隔，上月登記以2,150萬元售出，呎價3.2萬元。原業主新富豪有限公司，董事包括莫綺文等人，為中國男高音莫華倫家族成員，於2010年以1,380萬元購入，持貨逾10年帳面獲利770萬元或55%。

傅老榕後人賣寶珊道1號

此外，地產代理透露，由已故澳門第一代賭王傅老榕家族後人持有的西半山寶珊道1號1座高層A室，實用面積2,328方呎，屬於四房間隔，業主去年底以9,500萬元放盤，放盤約兩個月零議價下售出，呎價40,808元。

土地註冊處資料顯示，上址原由傅老榕家族後人包括傅厚達、傅厚為及傅潔珊持有，於2002年以2,512萬元購入，持貨19年賬面獲利6,988萬元，升值近3倍。寶珊道1號對上一宗成交，已為2018年藝人周星馳前女友于文鳳以7,680萬元沽出1座低層B室，單位實用面積2,075方呎，呎價37,012元。

由TOM集團（2383）前執行董事湯美娟持有的西貢早禾居雙號洋房，實用面積3,970方呎，上月以8,920萬元易手，呎價22,469元，低市價約一成。該洋房在2019年已放盤，當時叫價進取，叫價高達2億元。原業主為湯美娟及麥建光，前者為TOM集團前首席執行官，於2005年斥3,598萬元購入，持貨16年賬面獲利5,322萬元，升值1.5倍。

另外，何文田天鑄3座高層C室，實用面積1,237方呎，剛以3,850萬元沽出，原業主持貨近五年，賬面獲利301萬元。