德勤會計事務所（Deloitte）近日捲入違規風波，一名聲稱為北京辦公室審計員工，將一份長達55頁的文件向全公司發內部電郵，舉報德勤過去4年的不合規行為，涉及德勤高級經理、高級審計員以至合夥人，舉報人形容「德勤的所作所為已經逾越了審計道德底線」。

內媒《界面》報道，舉報人署名為「YW」，指德勤管理層和RRG（德勤聲譽與綜合風險管理部）的所作所為已經逾越了審計道德底線，有義務將所知一切真相公之於眾 ，並作出正確決定。YW分別以自己及轉述他人方式舉報德勤，在長達55頁的PowerPoint文件中，批評德勤在審計過程中「放飛機」，即不查看相關支持性文件而直接得出結論，又未有憑證抽查，卻寫上自己未完成的審計程序，所披露的違規事宜主要發生在2016年至2018年。

三間上市公司包括中國外運（598）、博奇環保（2377）及在美國紐交所掛牌上市的紅黃藍（RYB）亦牽涉其中。YW指在中國外運2016年度審計中，審計負責人吳夢之要求舉報人直接把抽憑樣本發送予中國外運煙台公司的財務人員，讓其填完資料便寄回去，跳過審計程序，並叮囑此事只能電話說，不能發郵件留下證據。團隊亦多次要求舉報人「放飛機」，並稱「情況很普遍，不需要認真抽憑」。

至於博奇環保，YW引述前同事表示，博奇項目在山西陽城審計監盤中發現普遍性的存貨減值迹象，很多庫存已經達到減值標準，但德勤經理朱曉彬不相信同事所言，並派人重新監盤，掩飾客戶業務問題，得出存貨不存在異常的報告。

YW批評，德勤在審計上姑息縱容和包庇隱瞞的行為，嚴重破壞國內外金融市場秩序，對投資決策帶來巨大風險，已將相關舉報資料提交予中國證監會、美國證券交易委員會、香港證監會等監管機構。德勤北京回應稱，正內部會議商討，稍後將發佈相關聲明。

中國外運股價升0.75%，現報2.67元；博奇環保跌3.3%，報1.45元。

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