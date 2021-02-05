疫情襲港逾一年，近期二人限聚令及食肆禁晚市堂食等措施，均嚴重打擊本地飲食業。最新市場消息指，本港茶記一哥翠華集團棄租銅鑼灣駱克道485號恒景大廈4層巨舖，該舖是翠華在2014年以心園有限公司名義，向大業主「戲院大王」陳俊巖簽下十年長租約，首5年每月租金122萬元，後5年租金146.4萬元。翠華現時棄租，料節省逾3,500萬元租金支出。

銅鑼灣駱克道駱克道485號恒景大廈4層巨舖，合共樓面面積達6,000方呎。由「戲院大王」陳俊巖持有多年，自2007年租予富臨飯店，最初月租48.5萬元，及後翠華集團在2014年一口氣簽十年長租約，首5年每月租金122萬元，後5年租金146.4萬元。

受疫情打擊，翠華曾在去年2月一度關閉該旗艦舖，之後重開。惟近日有傳翠華最終棄租，最新再獲另一間本地茶餐廳頂租，新租金僅45萬元，比對上翠華的租金平101.4萬元或7成，甚至平過2007年富臨飯店租金。

翠華去年11月公佈半年業績，虧損7,764萬元，按年擴大74.5%；收入按年跌48.3%，至4.34億元；每股虧損5.63港仙，不派中期息。撇除政府「保就業」計劃資助3,570萬元，期內虧損1.13億元。期內，餐廳減少11間，至73間。當中，位於香港的餐廳減少6間，至35間；位於內地的餐廳減少5間，至33間，澳門和新加坡則維持不變。集團有2,500名員工，半年裁減529名。

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