截至22:50

美股三大指數高開，道指領先升126點或0.4%至31181點，不過主角落在標指創歷史新高，升0.4%至3887點﹔納指同樣破頂升0.2%至13810點。

另外GameStop（GME）有反彈，最新升20%至64美元﹔早前熱炒的券股FUTU及TIGR雙雙有口吐，分別跌6%及6.7%

截至21:50

美股觀望國會1.9萬億美元刺激經濟方案以及就業市場數據，截至香港時間21:50，三大指數期貨︰標指升0.4%、道指升0.4%、納指100升0.4%。

盤前最活躍個股依次為︰GameStop（GME）升7.9%至57.8美元﹔Apple（AAPL） 升0.6%至137.94美元﹔Tesla（TSLA）升0.1%至850.9美元。

隨着美國副總統在參議院投下過半數的一票，採用拜登的1.9萬億美元方案，根據民主黨的方案，美國政府將會向民眾派發1400美元支票，直到9月為止，另外有每周400美元的失業救濟金。

而最新周五公佈的就業數據顯示，1月非農就業職位新增49,000，低過預期的50,000，失業率則由上月6.7%降至6.3%，同時好過預期的6.7%。

期內每周平均工時35小時，預期為34.7小時；平均時薪按月增長0.2%，預期為增長0.3%。

另一方面，外媒報道，因為造假數醜聞的瑞幸咖啡（LKNCY），以美國破產法第15章《輔助和其他跨境案例》，向紐約南區破產法院提交破產申請，據彭博數據顯示瑞幸負債達到29.8億人民幣。

瑞幸聲明指與債權人尋求重組方案，旗下門市會如常運作，預計不會對日常營運有重大影響。

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