雖然未到農曆大年初一，但其實今年立春在2月3日，即是表示已經踏入牛年。新一年又開始，投資方面可以有甚麼貼士？今期教大家一個既特別又簡單的十二生肖投資大法。事關每一年本命年，各樣事物都會與本命年的生肖有關係，但大多數是比較負面、事非、意外等，所以根據以上的法則，盡量避免在本命年投資相關生肖的東西，損手風險自然較低。

以2020年鼠年為例，根據資料，食環署過去11年平均每年動用1.5億元滅鼠，而每年平均滅鼠20000至40000隻，即滅殺每隻老鼠的成本逾4000元。過去5年的滅鼠開支不斷增加，但鼠患指數卻不跌反升，去年整體鼠患參考指數升至4.2％，創下10年新高。

2019年豬年，中國隨即爆發非洲豬瘟疫情，傳染性強和死亡率高，幾乎達到100%，目前還沒有可用於預防和治療的疫苗。非洲豬瘟疫情嚴重衝擊中國大陸經濟，造成豬肉等民生物資價格暴漲，出現歷年少見的通貨膨脹，居民消費者價格指數（CPI）一度超過4%。截至2019年9月末，非洲豬瘟已造成約中國大陸1萬億元人民幣（折合1410億美元）經濟損失。非洲豬瘟疫情更連鎖影響豬肉價格，快速攀升的豬肉價格已讓中國這個「無肉不歡」的國家民眾感到壓力，更引發了對於通貨膨脹的憂慮。據統計，中國人平均每年要吃掉7億頭豬，豬肉在中國人肉食結構的佔比超過六成。

至於今年牛年，最簡單當然是留意所有關於牛的東西及產品，都會容易出現問題、事非、疾病及意外等，例如瘋牛症、牛肉容易出現短缺和價格急升等。其實以往牛年都出現過相類似情況，如最早的瘋牛症在1985年牛年在英國出現，2009年台灣重啟美國牛肉進口談判等。

你可能會問，關投資者甚麼事？這是甚麼貼士？會投資動物嗎？以2019年為例，市場受豬肉價格急升而大炒「豬肉股」，一眾「豬肉股」表現理想。至於牛年，當然沒有「牛肉股」，但一開始已經講過，任何關於牛的東西、事物以及投資工具都好，今年都需要多加留意。譬如近年吸引很多散戶加入的某某證券行，回看這某某證券行以往都出現過不少負面新聞，如有客戶未能買賣GME倒蝕30多萬元，苦主們發帖文被系統下架或屏蔽，下載APP很快便在朋友圈被數個「朋友」拉進股票WhatsApp群，當中一名騙徒便連續3天跟她聊天等等，所以不排除會有更多負面新聞出現，吸引市場目光。

牛年股市會否牛氣沖天？筆者之前的文章已經分析過不會再多談，只是希望不要見到熊市，幸好十二生肖沒有熊，否則今年一定買重熊。

白雪

https://www.facebook.com/snowwhite.fengshui

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！