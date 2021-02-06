屈指一數，朋友圈中不少創辦人，都已離開了香港。大家不是在台灣，就是到了英國生活。更重要是，這數字將會一直遞增。

話雖如此，我還是很留意香港的創科生態圈，每周風雨不改地紀錄香港初創融資及重要消息。

經過了2020年，還能以各種不同的「定義」，自稱為獨角獸的香港初創，大概也只剩下SenseTime、Lalamove、Klook、Welab以及Airwallex了。

以上的幾家公司，若論主腦及靈魂人物真正香港土生土長的，大概也只有Lalamove和Welab罷了，其中又以Lalamove周勝馥更為地道純正。

至今為止，Lalamove融資據報已25億美金，僅次於「全球估值最高人工智能初創」商湯科技的26億美金，估值也突破了100億美元級別。重點是，這家在香港開業7年的初創，業務橫跨24個海外市場，而周勝馥作為本土「新界首個十優狀元」，真的值得香港人驕傲。

周的為人相當低調，跟牙擦擦的王維基是剛好相反。假如今天接受訪問，周勝馥大概還是謙稱Lalamove有很大改善空間、未來還是要繼續努力之類。

以創辦人氣質計，李嘉誠的長䄂善舞、王維基的俐齒伶牙到周勝馥的穩如泰山，我認為各有魅力，三代分別最具代表性的香港創業者，前兩者自然大受傳媒歡迎，周勝馥卻樂於隱身幕後，鮮有出來面對公眾。

但無論如何，根據我近距離的觀察，周勝馥始終想寫下新一代的獅子山下故事，而今天他也快要做到了，我要在這裡替他喝采。

人在英國，我也留意英國的創業圈子，為數20幾家英國獨角獸當中，絕大部分都是Fintech，少部分是人工智能、健康科技以及物流科技，感覺上跟香港也頗相似的。

現在不少國家和地區，都試圖以獨角獸的數量來展示創新能力，這邏輯我基本上不反對，然而獨角獸所能反映的，往往是創辦人的能力和際遇，遠多於一個地方的綜合條件吧。

舉個例，我以為一個國家獲取奧運金牌數量多寡，跟人民的平均健康並沒有必然關係；換言之，一個地方如果人民不能一展抱負，以及人均壽命和健康都不好的時候，再多的獨角獸和奧運金牌也是徒然。

事實上，香港近年創業人口的比例偏低，主因當然是香港創業的「機會成本」高企，包括難以負擔樓價和生活成本，於是香港自僱人士比例介乎2-3%。相反在英國，自僱人士比例是15.3%，代表更多人能夠忠於自己理想，發展屬於自己潛能和事業。

能夠讓多少人跳出營役的營役，能夠舒坦地忠於自己的理想，我認為才是真正香港人真正值得追求的KPI。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

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