【本報訊】會計事務所德勤近日捲入違規風波。該行北京分所過去四年多個核數項目中遭舉報涉不合規行為，中證監則稱已對舉報事項開展核查。事件涉及德勤高級經理、高級審計員以至合夥人，舉報人形容「德勤的所作所為已經踰越了審計道德底線」。

據報道，一名聲稱為德勤北京辦公室的審計員工以內部電郵形式公開一份長達55頁的舉報文件，當中涉事三間上市公司包括中國外運（598）、博奇環保（2377）及在美國紐交所掛牌上市的紅黃藍教育（RYB）。舉報人稱，在中國外運2016年度的審計中，審計負責人吳夢之曾要求他本人，直接把抽憑樣本發送予中國外運煙台公司的財務人員，讓其填完資料便寄回去，跳過審計程序，並叮囑此事只能電話說，不能發郵件留下證據。

中證監已開展核查

據內媒引述中證監指，對舉報事項已開展核查，同時要求德勤自查。央媒《新華社》於微博評論事件涉多宗違規審計，並牽扯多家上市公司，對此相關監管部門應高度重視。德勤發言人則指出，始終視審計質量為首要使命和業務基石，致力於維護審計質量的最高標準，履行服務公共利益的責任。

至於針對網傳瑞幸咖啡在美國申請破產保護一事，瑞幸咖啡在其官方微博解釋稱，申請破產保護是重組計劃的重要步驟。瑞幸股價在場外交易暴跌四成。