有業主放售日本獨立屋民宿，物業位於日本東京新宿區西新宿。物業樓齡約56年，全棟2層高，實用面積約409呎。雖然物業樓齡較高，但位於優質地段，無論出租、自用或用作投資移居日本皆宜。業主放盤前亦進行了內外翻新，內裡新淨企理。現售約366萬港元，享土地及物業所有權，並持有合法民宿旅館365日經營牌照。

物業座落於西新宿徒步圈，只需步行5分鐘即可到達都營大江戶線西新宿車站，步行15分鐘即可到達東京JR線新宿車站。新宿車站四通八達，購物、美食、生活必需品等，應有盡有，只需步行3分鐘，即可到達新宿中央公園。該物業選址旺中帶靜，住客出行方便。

由於該物業位於東京商業圈及遊客勝地，又持合法民宿旅館365日經營牌照，符合「投資經營管理簽證」條件，香港投資者可透過營運該物業獲取5年的長期居留簽證移居日本，經營滿10年便可獲得永居權。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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